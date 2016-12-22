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İDO bu seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO bu seferleri iptal etti
22 Aralık 2016 Perşembe 08:29 tarihinde eklendi.
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
 
İDO'nun iptal ettiğini açıkladığı dış hat seferleri şöyle: 
 
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
 
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
 
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
 
BUDO'dan sefer iptalleri ise şöyle: 
 
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 
 
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği kaydedildi.
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