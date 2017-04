HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Sözcüsü Osman Baydemir, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi 'hayır' oylarının önde olduğunu savunarak, "Paralel devlet şu anda bir kampanya yürütüyor. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, devletin bütçesi. Bir diğeri de Sayın Bahçeli. İki devlet bir kampanya yürütüyor ama toplum şükürler olsun ki ikna olmuş değil ve ikna olmayacak" dedi.

HDP Sözcüsü Baydemir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk olarak cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP'lilerin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırladıkları rapor hakkında konuşan Baydemir, "Her şeyden önce maalesef OHAL ilanından bugüne kadar ülke özü itibariyle yarı açık cezaevine dönüştürüldü. Dışarıda bulunan insanların can güvenliği olmayan bir rejimde yaşıyoruz. Gerek HDP milletvekilleri gerekse sivil toplum örgütlerinin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda rapor hazırladık. Bu rapora baktığımızda OHAL'den sonra her geçen gün artarak insan inhilali görüyoruz. Darp, hareket, tehdit, işkence, kötü muamele, çıplak arama, keyfi şekilde verilen cezalar. 11 Nisan 2017 tarihi itibariyle 20 farklı cezaevinde toplamda 183 siyasi mahkum süresiz, dönüşümsüz açlık grevlerine devam ediyor" diye konuştu.

"HÜKÜMETİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

AK Parti döneminde cezaevi konusunda rekor kırıldığını savunan Baydemir, "134 bin kapasiteli 139 cezaevi inşaat etti. Bu bir rekordur. AKP iktidara gelince 60 bin tutuklu cezaevinde bulunurken bugün 197 bin tutuklu ve hükümlü bunuyor. Siyasal iktidar açlık grevi ile somut adım atmazsa kendisi sorumlu olacaktır. En az iki aydır cezaevinde açlık grevinin başlamaması veya yaygınlaşmaması için var gücümüzle çalıştık. Hükümet üyeleri ile görüştük. Etkin sonuç alamadık. Referandumdan daha önemlidir bir insanın hayatı. Her türlü siyasi çıkardan çok daha kıymetlidir insan hayatı, onuru. Bir kez daha hükümeti adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

"BİN 718 ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI"

Pazar günü gerçekleşecek referandum öncesi gerçekleştirdikleri çalışmalarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren HDP'li Baydemir, şöyle konuştu: "Referanduma yönelik miting düzenliyoruz, arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Otobüs şoförü tutuklanıyor. 2 aydır kampanya yürütmeye çalışıyoruz. 1718 arkadaşımız gözaltına alındı, 399 kişi tutuklandı. 5 arkadaşımız yaralandı. Şu ana kadar referandum materyallerimiz 22 yerde engellendi. Baskıya maruz bırakıldı. Bizim dışımızda hayır kampanyası yürüten kesimlere saldırı oldu. 103 saldırı gerçekleşti. Tüm bu atmosferde referanduma gidiyoruz. Bu paket geçse bile 17 Nisan sabahı bu ülkedeki ilk tartışma bu paketin meşrutiyet krizi olacaktır"

"İKİ DEVLET BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

Anayasa değişikliği referandumu öncesi 'hayır' oylarının önde olduğunu ileri süren HDP Sözcüsü Baydemir, şunları söyledi: "Eski cumhurbaşkanlarının, başbakanların, meclis başkanlarının, bakanların, AKP kurucuların ikna olmadığı bir paket. Çok açık ve net söylüyorum, bütün bu zulüm politikalarına rağmen 'hayır'lar halen açık ara önde. Tüm bu atmosfer içerisinde bizim eş başkanlarımız, milletvekillerimiz cezaevlerinde. Devletin bütün olanakları bir siyasi parti tarafından kullanılıyor. Medyanın bütün olanakları bir siyasi parti tarafından kullanılıyor. Paralel devlet şu anda bir kampanya yürütüyor. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, devletin bütçesi. Bir diğeri de Sayın Bahçeli. İki devlet bir kampanya yürütüyor ama toplum şükürler olsun ki ikna olmuş değil ve ikna olmayacak. Bu ülkenin geleceğini düşünen bütün insanları gitme çağrısında bulunuyorum. ' Hayır' kazanacak sen sandık başına gidersen, kullanmış olduğun oya sahip çıkarsan"