İki timsah için İstanbul'a indi

Singapur-Londra seferini yapan kargo uçağı sadece bu timsahları bırakmak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına indi. Singapur Havayolları kargo uçağıyla taşınan timsahlar, dev havalandırma borularıyla donatılmış özel konteynırlar içinde aprona alındı ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra da yeni yerlerine götürüldü. Birisi erkek diğeri dişi iki timsahın Göztepe’de yapılan Emaar Square Mall içerisinde yer alacak Discovery Center ve Sualtı Hayvanat Bahçesi ‘ne götürüldüğü öğrenildi.

28 Nisan’da açılacak olan su altı hayvanat bahçesinde yer alacak olan timsahlardan birisi erkek diğeri de dişi. Erkek olan 700 kilo ağırlığında ve 40 yaşında. Bu timsahlar ortalama 100 yaşına kadar yaşayabiliyor. Avustralya’dan başlayan yolculukları boyunca timsahlar özel korumalı ve dev havalandırma borularıyla donatılmış konteynırlar içinde korundular.