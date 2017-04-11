İlk oylar geldi

THY’nin tarifeli seferiyle saat 14.50’de Toronto’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na diplomatik kuryeler tarafından getirilen oy torbaları uçaktan yoğun güvenlik önlemleri altında indirildi. Torbalar apronda yetkililere teslim edildi. Kanada’dan getirilen ilk oyların 6 torbasının Toronto’dan 2 torbasının da Vancouver’den getirildiği belirtildi. Özel bir araçla uçak altından alınan torbaların apron bölgesinde oluşturulan Yüksek Seçim Kurulu'nun Bakırköy Şubesindeki hakime teslim edildiği öğrenildi. Yetkililer torbaların işlemlerinin tamamlanmasından sonra da Ankara’ya götürüleceğini söylediler.

3 UÇAK AVRUPA’DA

Edinilen bilgiye göre oy kullanma süresinin tamamlanması üzerine Avrupa ülkelerindeki oy torbaları THY’ye ait üç adet charter uçak bugün yola çıktı. Mühürlenmiş oy torbaları aynı gün içinde teslim alınıp diplomatik kuryeler tarafından Ankara'ya getirilecek. Her uçakta, 6 kişiden oluşan Oy Torbaları Nakil Komisyonu ve YSK'nın görevlendirdiği 2 kişi ile Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir diplomatik kurye olmak üzere toplam 9 kişi bulunacak. Birinci uçak Berlin-Kopenhag-Stockholm-Londra, ikinci uçak Münih-Lyon, üçüncü uçak ise Köln hattında olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi Avrupa dışındaki 86 temsilcilikte kullanılan oylar ise İstanbul üzerinden Ankara’ya gönderilecek.

Yüksek Seçim Kurulu oyları getirecek olan THY ile yapılan anlaşma konusunda şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Charter uçakları 34 temsilciliğe ait toplam oyların yüzde 85'ini Ankara'ya getirecek. Charter uçakların hatları dışında kalan 86 temsilciliğe ait 228 diplomatik oy torbasının intikali ise 131 diplomatik kurye (47 merkez + 84 misyon kurye) ve satın alınan 214 boş koltuk ile toplam 345 bilet alımı yapılarak gerçekleştirilecek.”