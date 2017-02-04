İnanılmaz olay... Kamyonet kültür merkezinin terasına uçtu

Kaza, saat 04.30 sıralarında Atapark mevkiinden Erdoğdu Mahallesi'ne çıkan yol üzerinde meydana geldi. Rampa yukarı çıkan Cenk Ali Sağlam yönetimindeki 34 LPD 79 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir korkulukları kıran kamyonet, 15 metre yükseklikten Zağanos Vadisi'ne düşerek toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet kültür merkezi binasının terasına düştü. Sürücü Cenk Ali Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.