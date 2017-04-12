İndirim Sevenler İçin Yepyeni Bir Uygulama: Jarrt

Alışveriş yapma imkanınında internete yansıması sayesinde, pek çok kişi online alışveriş sitelerini tercih eder hale geldi. Bu tercihin ise kullanıcılara kazandırdığı en büyük fayda vakitlerinden tasarruf etmelerini sağlaması. Jarrt ise internet üzerinden yaptığınız alışverişlere yepyeni bir dünyanın kapılarını açarak eğlenceli bir tasarruf imkanı sağlıyor. Cebiniz için büyük bir yardımcı olacak olan Jarrt, indirim kodlarını ve indirim kuponlarını sizlere sunan bir eklentidir. Üstelik neredeyse tüm markalar için indirim kuponubulunmaktadır hatta lüks markalar için bile...



Jarrt’ın Özellikleri



Jarrt uygulaması bir Google Chrome eklentisidir ve konuda ülkemizde eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Ayrıca güvenilirliğinden emin olamayan kullanıcılar için belirtmek gerekiyor ki; Jarrt Adriva adında bir markanın ürünüdür. Bu marka ise 2010 yılından bu yana, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bir çok projede yer almıştır ve yüksek bir hizmet anlayışı sunmaktadır. Jarrt’ın diğer yüz güldüren özellikleri ise şu şekilde;



1. Üyelik Gerektirmeyen Kullanım

Jarrt uygulamasını kullanmak için vaktinizi çalacak üyelik işlemlerine gerek yoktur. Üstelik tamamen ücretsiz olan bu uygulamanın kullanımı da son derece basittir.



2. Bildirim Özelliği

Çoğu uygulamadan bir bildirim alabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Jarrt ise bu konuda ezberleri bozacak cinsten bir uygulama. Anında bildirim sağlayan bir özelliği mevcut ve bu özellik sayesinde alışveriş yapacağınız an sizlere kuponlar ile ilgili bildirimler sağlıyor.



3. Kuponların Listelenmesi

Uygulamayı kullanmaya başladığınız taktirde en çok tercih edilen veya en güncel olan kuponlar sizler için listelenir. En üst sırada yer alan kuponlar ise en popüler olanlarıdır.



4. Otomatikleşmiş Kupon Kullanma Sistemi

Alışverişinizi gerçekleştirmek için seçtiğiniz ürünleri sepete eklediğiniz an, sizin için en güncel ve avantajlı kupon otomatik olarak kullanılır. Bu sayede kuponları tek tek araştırarak deneme yükünden kurtulmuş olursunuz.



5. Fiyat Alarmı Özelliği

Fiyat alarmı özelliği, daha önceden beğendiğiniz bir ürünün fiyatının düşmesi durumunda sizlere bununla ilgili bir haber verir. Bu özelliğe bağlı olarak fiyatı yüksek olduğu için alamadığınız ürünleri takip etmeniz kolaylaşır.



6. Kupon Puanlama

Sistemde gözüken tüm kuponlar o anda kullanımda olmayabilir veya kullanmak istemeniz durumunda hata verebilir. Kupon puanlayabilme özelliği sayesinde tüm kuponlar hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz ve daha kolay seçimler sağlayabilirsiniz.



Jarrt uygulamasıhem sağlam bir kupon araştırmacısı olan kişiler için hemde kupon aramaya üşenen kullanıcılar için yukarıda belirttiğimiz tüm özellikleri ücretsiz olarak sağlamaktadır. Bu uygulamayı tanımak ve keşfetmek için yapmanız gereken şey Jarrt’ın internet sitesine girerek, bir dakika gibi bir süre içerisinde eklentiyi tarayıcınıza indirip kullanmaya başlamanız. Çoğu uygulamaya kıyasla kullanımı oldukça basit ve rahat olan Jarrt sayesinde paranızı çok daha tasarruflu kullanarak alışverişlerinizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.