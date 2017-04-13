İngiliz dergisinden skandal Erdoğan kapağı

16 Nisan'da Türkiye'yi daha da güçlendirecek olan referandum öncesi Avrupa çirkin kampanyalarını sürdürüyor.

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi de 'Hayır'cılar kervanına katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla 'Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor' başlığını kullandı.

Yazıda Türkiye üzerine oynanan oyunların nedeni de açıkça görülüyor. Türkiye'nin tarihi ve jeopolitik önemine vurgu yapılan yazıda Avrupa'daki krize rağmen Türkiye'nin dev projeleri ve ekonomideki başarıları görmezden gelinerek ülkenin geriye gittiği iddia edildi.

FETÖ'NÜN DİLİNİ KULLANDI

İlgili yazıda 15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin bölümde terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'da bulunan elebaşı için dini lider ifadesi kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

KENDİLERİNİ ELE VERDİLER

Evet çıkacağı korkusu Avrupa gibi BBC ve Economist'i de sardı. Sözde makale ile 'Evet'in çıkacağının da altı çizilirken korkularını da deşifre etmiş oldular.