İngiliz yazardan Erdoğan bombası

İngiltere'de yayınlanan The Times'ın yazarı Roger Boyes, gazetenin Çarşamba günkü sayısında yayınlanan makalede referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının Orta Doğu için de olumlu bir gelişme olacağını yazdı.

MUHALİFLERİNİ ÜZECEK AMA...

"Orta Doğu'nun daha güçlü bir Erdoğan'a ihtiyacı var" başlıklı makalesinde referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının kazanmasının Türkiye'deki muhalifleri üzeceğini ama Orta Doğu için iyi olacağını öne sürdü.

ERDOĞAN'LA İYİ İLİŞKİ İSTİYORSAK...

Boyes'e göre, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkiler kurması gerekiyor ve bunun yolu da 'Suriyeli Kürtleri (YPG/PYD) yüzüstü bırakmaktan' geçiyor.

Boyes yazısında şu görüşlere yer verdi: "Buna rağmen bugün Orta Doğu'nun ihtiyacı olan şey anayasal sınırları içinde hareket eden daha güçlü bir Erdoğan'dır.

Erdoğan hiçbir zaman AB'nin veya Türkiye'nin şehirli liberallerinin seveceği türden bir demokrat olmayacak. Erdoğan 1.0, Arap Baharı'nda ülkelere örnek gösterilen bir modelin lideriydi. Erdoğan 2.0 ise derin devlet korkusu ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle kimseye güvenmeyen bir lidere dönüştü.

Erdoğan 3.0 "Türkiye'deki arkadaşlarım saflığımla dalga geçse de Pazar günkü referandumu kazanması durumunda Erdoğan 3.0'ı görebileceğimizi düşünüyorum.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL OTORİTESİ ARTABİLİR

"Esed rejiminin son yıllarında görevde olan ve sürekli arkasını kollamak zorunda olmayan güçlü bir Türk lideri, tam da ihtiyaç duyulan şey. Vladimir Putin'in Şam'daki gücü azalırken, Türkiye'nin bölgesel otoritesi yalnızca artabilir.

BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN'A İZİN VERİLMEYECEK

"Eğer Batı, Erdoğan'ı istiyorsa hem Batı'nın hem de Rusya'nın askerliğini yapan Kürt militanlarla ilişkisi problemini çözmek zorunda. Suriyeli Kürtleri nazikçe yüzüstü bırakmamız lazım: Bağımsız bir Kürdistan kurmalarına izin verilmeyecek." The Times gazetesinin eski Berlin muhabiri olan Boyes, şu anda gazetenin Diplomatik Editörlüğü görevini yürütüyor. 35 yıl boyunca Avrupa'da önemli merkezlerde muhabirlik yapan Boyes, önde gelen bir Doğu Avrupa uzmanı olarak da biliniyor.