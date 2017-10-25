İnşaat kazısında patlama!

ŞIRNAK merkez Dicle Mahallesi’ndeki TOKİ İnşaat alanında yapılan kazı sırasında daha önce teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sırasında kepçe operatörü yaralandı.

Merkez Dicle Mahallesi’nde yeni yapılan TOKİ inşaatının alanında bugün saat 17.00 sıralarında yapılan kazı sırasında daha önce teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu adı açıklanmayan kepçe operatörü yaralandı. Yaralı kepçe operatörü, olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.