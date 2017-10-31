İnternette Reklam Vermek Fiyatları

Han Ajans Medya internet reklam ajansı olarak İnternet Reklam sektöründe yılların verdiği tecrübe ile rekabetçi fiyatlarla markanıza uygun planlamalar sunuyoruz. Türkiyenin en popüler hitli güncel ve seo değerleri en yüksek haber sitelerinden tanıtım yazısı yayınlama çalışmaları yürütmekteyiz. Görsel banner reklama göre çok daha uygun fiyatlı olan tanıtım yazısı hizmeti sayesinde firmalar potansiyel hedef müşteri kitlelerine ulaşabilmektedir.



En son Google algoritma güncellemeleri doğrultusunda otoriter Haber Sitelerinden Tanıtım Yazısı Yayınlama çalışması websitelerinin Seo değerlerinin yükselmesi bakımından yapılan en etkili çalışmalardan biridir. Google Spam filtreleri Penguin ve Panda düşünüldüğünde, tanıtım yazısı yayınlama aynı zamanda en güvenli seo çalışması olarak ön plana çıkmaktadır. Han Ajans tanıtım yazısı paketleri sadece farklı sitelerden ip almak ve anahtar kelime yükseltmek amaçlı değil aynı zamanda hedef kitle hit trafik almak içinde uygulanan bir çalışmadır.



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Han Ajans Tanıtım Yazısı ve Backlink Paketleri :

http://www.tanitimyazisiseo.com

Han Ajans Medya iletişim:

CEO Metehan Samim: 0535 258 59 16 - guvenliseo@gmail.com