İnternetten alışveriş yüzde 38 arttı

Sonbaharda markalar, yaz sezonunun ürünleri için promosyon çalışmalarına hız verdi. Son yaz alışverişi avantajından faydalanmak isteyenler de online sitelerdeki indirimlerden yararlanarak sektörün gelişimine önemli ölçüde katkı sağladı. Bu katkı rakamlara pozitif yönde yansıdı ve markaların reklam tıklama oranları yüzde 20 ve yüzde 23 artış gösterdi. Markalar ise bu dönüşümden yüzde 38 oranda fayda sağladı.

Markaların pazarlama kampanyaları her sezon değişiklik gösterdiği gibi tüketicilerin de bu kampanyalara göre alışveriş alışkanlıkları değişmiş durumda. Bu değişim sayesindedir ki sonbahara girdiğimiz bu günlerde markalar, yaz sezonunun ürünleri için takipçilerine önemli ölçüde indirim fırsatı sundu. Peki, tüketiciler mağazaları mı? Yoksa online kanalları mı tercih etti? Açıklanan son verilere göre tüketiciler online kanalları tercih etti ve markaların reklam tıklanma oranları yüzde 20 ve yüzde 23 artış gösterdi.