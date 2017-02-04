iPhone'un üretim adresi değişti

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'un üretiminin yapılacağı ülke için kararını verdi.

Apple'ın yeni iPhone modelleri Hindistan'da üretilecek. Hindistanlı yetkililerin basına yaptığı açıklamaya göre, iPhone üretimi için 'Hindistan'ın silikon vadisi' olarak anılan Bangalore seçildi.

Bir süredir Apple'ın yeni iPhone modelini isimlendirirken rakamlardan yararlanmayacağı iddia ediliyordu. Zira 2017 Apple ve iPhone serisi için normal bir yıl değil.

Bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Apple'ın yeni modeli laptop modellerinde de yer verilen Pro isminden yararlanarak 'iPhone Pro' ya da 'iPhone X' olarak tanıtacağı sıklıkla dile getiriliyor.

Apple her zamanki gibi lansman tarihine kadar konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmıyor.

iPhone X, iPhone Pro ya da iPhone 8... İsmi henüz netlik kazanmasa da söz konusu model ile ilgili iddialar şimdiden dillendiriliyor.

Son olarak çıkan bilgilere göre ise yeni model şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip olacak.

Apple'ın yeni modelde 5,8 inç OLED ekran kullanması bekleniyor.

Ayrıca yeni modele yüz tanımlama özelliğine sahip lazer sensör ekleneceği de ifade ediliyor.

Apple'ın, yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından vazgeçerek radikal bir karar vereceğini belirtenlerin sayısı da az değil.

Örneğin The Kore Herald’ın raporuna göre, yeni modelde telefonunun kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacak.