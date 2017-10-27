Irak Ordusu ile Peşmerge arasında ateşkes!

Irak ordusu ve peşmerge arasında ateşkes kararı alındı. IŞİD ile mücadelede uluslararası koalisyon sözcülerinden Albay Ryan Dillion, Irak Ordusu ve Peşmerge arasında ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Dillion, “Peşmerge ve Irak ordusu ateşkes konusunda anlaştılar, bizim amacımız bu ateşkesin devam etmesidir” ifadelerini kullandı.