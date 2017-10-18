Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri Sincar'a girdi!

IRAK Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, dün Kerkük ve bazı ilçelerine girdikten sonra bugün sabah saatlerinde Sincar'a (Şengal) da girdi. Sincar'da bulunan Peşmerge güçleri çekilirken, kent merkezine Haşdi Şabi güçlerinin girdiği, kent çevresinde ise Irak ordu birlikleri ile federal polisler konuşlandı.

Irak'ın kuzeyinde tartışmalı bölgelere yönelik Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçlerinin başlattığı operasyon kapsamında dün Kerkük ve bir çok ilçesine girilirken, bu sabah da Sincar'a girdi. Bölgedeki kaynaklara göre, Irak Ordusu, Irak Federal Polis güçleri ile bu sabah saatlerinde Sincar'a giren Haşdi Şabi birliklerinin yaklaşık 500- 600 kişiden oluşturları ve kent merkezine girdikleri belirtildi. Haşdi Şabi birliklerinin Şengal'e girmesi ile Peşmerge güçlerinin mevzilerini bırakıp çekildikleri, Irak Ordusu ile Federal Polis'in ise kent dışında konuşlandığı ifade edildi. Haşdi Şabi birliklerinin kent merkezindeki resmi kurumlara Irak bayrağı çektiği belirtilirken, Şengal'in bazı bölgelerinde PKK'lı teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin Sincar'a girmesinden sonra Barzani'ye bağlı peşmergeleri şehir merkezi, Şebabit, Solax, Til Kasep, Hemedan, Tilbenat, Çimento Fabrikası gibi birçok bölgeden çekildiği bildirildi.