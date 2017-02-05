Dünya Haberleri İran, ABD’li güreşçilere vize yasağını kaldırdı

İran, ABD’li güreşçilere vize yasağını kaldırdı

Tahran yönetimi, 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi.

İran, ABDli güreşçilere vize yasağını kaldırdı
05 Şubat 2017 Pazar 10:41 tarihinde eklendi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'de bir federal yargıcın girişimiyle Trump'ın getirdiği vize yasağının durdurulması üzerine ABD’li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.
 
Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD’li güreşçilere İran’da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti. 
 
Türkiye’nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.