İş dünyası Çin’den vize kolaylığı istedi

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye-Çin Ekonomik Forumu’na Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo'da katıldı. Forumun iş dünyasından katılımcıları Bo’dan vize konusunda aracı olmasını istedi.

Türkiye-Çin ticari ve ekonomik ilişkileri Okan Üniversitesi’nde masaya yatırıldı. “Bir Kuşak, Bir Yol: Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu” başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, Üniversitenin Konfüçyus Enstitüsü ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’nun da konuşma yaptığı Forum’da Türkiye'ye yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri bir araya geldi. Forumda Çin ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu. Panelde iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu, TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi, Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen, ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı XuKeen, HUAWEI Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Xu XiaoBo ve Kumport Genel Müdürü Özgür Soy değerlendirdi.

" Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek"

Forum öncesi Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere yönelik açıklama yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, amaçlarının iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Okan Üniversitesi olarak sadece iki lisan bilen öğrenciler yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin dünya ile olan ilişkilerine de katkı sağlamak istiyoruz. Çin ile atalarımızdan gelen dostluklarımız var. Çin dünyada önemli bir ekonomik güç. Türkiye'de ilk kez bu ilişkileri geliştirmek için Çince Mütercimlik Bölümü bizim üniversitede açıldı. Ardından 6-7 yıldır açtığımız Konfüçyüs Enstitümüz var. Bu enstitü iki ülkenin sadece kültürünü geliştirmek için değil ekonomik ilişkileri geliştirmek için de kuruldu. Bugün forumda Türk ve Çin iş adamlarını bir araya getiriyoruz. İki ülkenin ekonomik ilişkileri nasıl gelişir, daha ileriye dönük neler yapabiliriz onları tartışacağız. İpek Yolu projesi çok önemli, yıllardır devam ediyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyle ticari ilişkisini geliştirmesinin temelinde yol ve transportun olması lazım. Doğudaki coğrafya ile batıdaki coğrafyanın ticari ilişkilerini geliştirecek çok önemli yatırım olarak görüyorum. Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek."

"Çin ile Türkiye arasında ekonomik fırsatlar ve potansiyel çok büyük"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okan Üniversitesi'ne Konfüçyüs Enstitüsü'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çin ile Türkiye arasında ekonomik fırsatlar ve potansiyel çok büyük. Çin Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunu sağlamıştır. Türk ve Çinli iş adamları Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerden daha önemli olan kültürel iletişimdir.2013 yılında başlayan Bir kuşak bir yol projesinin önemli bir ilkesi vardır; 'Birlikte tanışma, paylaşma ve inşa etme' ilkesinden yola çıkarak bu projenin güzergahındaki ülkelerin ekonomisine katkı da bulunmaya hazırız. Türkiye bir kuşak bir yol projesinin çok önemli bir durağıdır. Projeye katkısı da büyüktür. Daha çok çaba göstererek ilişkilerimizi daha ileriye götürebiliriz" ifadelerini kullandı."

Bo ayrıca 5 yıl içinde Çin’in ithalat hacminin 8 trilyon doları bulacağını, 2017 yılında Çin gayrı safi milli hasılasının 12 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Forumun moderatörü Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy Forum'un açılışında Çin ve Türkiye arasında ekonomik iş modellerinin geliştirilmesinin her iki ülkenin menfaatine olacağının ve bir kuşak bir yol projesinin hayata geçmesini kolaylaştıracağının altını çizdi.

“İkili ilişkilerde vize olayı çözülsün”

TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi, Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran ikili ilişkilerde ticaret dengesinde 2016 yılında toplam 27 milyar dolar ticaret hacminin gerçekleştiğini belirtti. Özellikle turizm alanında Çinli turistin ülkemize çekilmesinin önemini aktaran Alvaran, 2018’in Çin’de Türk turizm yılı olmasının turizme katkı sağlayacağını söyledi. İkili ilişkilerde vize konularının çözümünün gerekliliğine değinen Alvaran, bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’dan destek beklediklerini ifade etti.

“Çince öğrenmede çok geç kaldık, gençler Çince öğrenmeli”

Çin’de Türk Ticaret Merkezi açılacağını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen,Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibarıyla 28 milyar dolarlık ihracat hacminin olduğunu, ancak Çin’le sadece 2.3 milyar dolar ihracat yaptığımızı söyleyerek: “Arada anormal bir makas var. Çin, son 5 yıldır hedef pazarımız. Fakat dil önümüzde büyük bir engel. Çince öğrenmede çok geç kaldık. Çin’le iş yapmak isteyen gençler mutlaka Çince öğrenmeli. Çin’in geçtiğimiz yıl Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımı 300 milyon dolar. 10 sene önce bu rakam 0’dı. İlişkilerin güçlenmeye başlaması ile birlikte Çin’den yatırım da akmaya başladı" dedi.

"Vize olayı yumuşatılsın"

Aymen, Çin konusunda Türkiye’nin klasik ihracat yapısından çıkmasının gerektiğini vurgularken “Mermer, maden ve çok az kimyevi madde ihracatımız var. Farklı yöne kaymamız lazım. Çünkü Çin madene yatırım yaptı. Kuru meyve, içecekler ve kimyevi madde sektörleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz şu anda” diye konuştu. Aymen Başkonsolos Qian Bo’ya “Siz aracı olun, vize olayı yumuşatılsın. Bu durum bizi çok üzüyor” diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmasında ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen “Çin-Türkiye dış ticaret hacmi giderek artıyor. 2012 yılında imzalanan 2 ülke para birimi takas anlaşması ikili ticarete önemli bir ivme kazandırdı. Önümüzdeki hafta yen ve lira ile aynı anda fiyat verme sistemimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

"Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

HUAWEI Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Xu XiaoBo Türkiye’deki iyi ekonomik ortamın ve devlet destekleri sayesinde iyi bir dönemden geçtiklerini ifade etti: “Son 5 yılda Türkiye’de 50 milyon doları aşkın vergi ödedik. 1300 kişi yerli çalışana sahibiz. 660’tan fazla yerli şirketle işbirliği içindeyiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Açılış konuşmalarını ardından Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo'ya teşekkür plaketi takdim etti. Türkiye – Çin Ekonomik Forumu, Okan Üniversitesinin Gastronomi öğrencilerinin hazırladıkları Çin yemeklerinin sunumuyla tamamlandı.