İş hanı tuvaletinde ölü bulundu

SİVAS'ta 46 yaşındaki Adem Özdemir, bir iş hanının tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Aliağa Camii Sokak üzerindeki Selçuk İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanının 3'üncü katındaki tuvalete girmek isteyen vatandaşlar, kapının uzun süre kilitli kalması nedeniyle içerde birinin olduğunu düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Spiral makinesi ile kapıyı keserek içeri giren itfaiye ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Adem Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in, beyin kanaması geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.