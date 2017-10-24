IŞİD’den korkunç saldırı!.. Çok sayıda ölü var!

Suriye ordusunun hafta sonu şehri IŞİD kontrolünden almasından sonra ani bir karşı atakla şehri tekrar ele geçiren IŞİD, Suriye ordusu tekrar şehri bir kez daha terk etmeden saatler önce bir katliam gerçekleştirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ölenlerin büyük bir kısmının kamu çalışanı olduğu duyuruldu.