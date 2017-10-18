İSKİ duyurdu!.. 13 ilçede, bu gece!..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Dudullu Terfi Merkezi'nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere bugün saat 23.00'dan yarın 07.00'a kadar su verilemeyecek.

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:06 tarihinde eklendi.