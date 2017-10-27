İspanya Senatosu o maddeyi onayladı

Katalonya Bölgesi’nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid’de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak olan 155. Maddenin yürürlüğe girmesini onayladı. 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu kullanılan oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.

Madrid’de senato 155. maddeyi nasıl uygulayacağını tartışıyor

Madrid’de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak 155. maddeyi yürürlüğe koymayı onaylamasının ardından, özel bir oturumla tarihte hiç uygulanmamış maddeyi nasıl uygulanacağını tartışıyor. Senatörlerin konuşmasının ardından İspanya başbakanı Mariano Rajoy’un bir konuşma yapması bekleniyor.

İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak olan 155. maddenin yürürlüğe girmesini 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu ile onayladı. Bu oylamanın öncesinde ise Özerk Katalonya Bölgesi’nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı ve Katalonya resmen Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet ilan etti.