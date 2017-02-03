İsrail'e 6 yıl sonra ilk bakan ziyareti

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi istişarelerin hemen ardından bakan ziyaretleri de başlıyor.

Mavi Marmara'nın ardından Türkiye ile İsrail ilişkilerinde normalleşme sürecinde sona gelindi.

Dün Ankara'da başlayan siyasi istişarelerde özellikle, enerji, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda bakan düzeyindeki ziyaretler de başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 7-8 Şubat'ta Tel Aviv'de düzenlenecek turizm fuarında Türkiye'yi temsil edecek.

Bu temsiliyet, 6 yılın ardından bakan düzeyinde ilk ziyaret olacak.