İşsiz genç intihar etti

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, işsiz olan 32 yaşındaki Harun Diler şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde oturan Harun Diler, eşi ve annesinin akraba ziyaretine gittiği sırada yatak odasına geçti. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Harun Diler, eski muhtar olan babasına ait tabancayı şakağına dayayarak ateşledi. Eve dönen eşi ve annesi, Harun Diler'i yatak odasında kanlar içerisinde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Harun Diler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.