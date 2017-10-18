İstanbul Emniyeti'nden açıklama! 4 ilçede!..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasını hedef aldı. Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Güngören'de belirlenen adreslere girildi. Operasyonun, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde önümüzdeki günlerde korsan gösteri-eylemler yapacağı öğenilen şüphelileri yakalamaya yönelik olduğu öğrenildi. Ayrıca DGH içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahısların kırsal alana eleman aktarım faaliyetlerinde kullandığı adreslerin de hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Güngören ilçelerinde ve 1'i il dışında olmak üzere toplam 16 şahsın yakalanmasına yönelik 19 adrese 18 Ekim 2017 günü eş zamanlı operasyonel çalışma yapılmış, yapılan çalışma ile 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve digital malzeme elde edilmiştir" denildi.