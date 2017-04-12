İstanbul polisinde drone alarmı

ATATÜRK Havalimanı'nın güneyinde deniz üstünde uçtuğu belirtilen dronenin yolcu uçaklarının inişini etkilediği bildiriliyor.

İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların güzergahında korsan drone uçurulduğu ihbarı üzerine alarma geçti. Drone'nin uçtuğu belirtilen bölgede inceleme için deniz polisi botu ve polis helikopteri harekete geçti. Korsan drone'nin yerinin kule tarafından tespit edildiği yeşilköy'ün 2 km açığında, deniz üstünde uçan uzaktan kumandalı hava aracının indirilmesi için çalışmalar sürüyor.