İstanbul trafiğinde gözlüklü, motorcu köpek !

Kadıköy D-100 karayolunda Cemşir Doğan (35)'in 'Zıpkın' isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı. "Zıpkın" motosikletin ön kısmında duruyor ve taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Zıpkın'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak.

SAHİBİNİN KOMUTLARINI YERİNE GETİRİYOR

Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Zıpkın sahibinin komutlarını yerine getiriyor. Doğan köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, “11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan" diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren zıpkın isimli köpek, sahibi kornaya bas dediğinde havlıyor.