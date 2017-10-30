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İstanbul trafiğinde gözlüklü, motorcu köpek !

İSTANBUL'da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşırtıyor. Taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken 'Zıpkın' isimli köpek sahibinin komutlarını da yerine getiriyor.

İstanbul trafiğinde gözlüklü, motorcu köpek !
30 Ekim 2017 Pazartesi 14:07 tarihinde eklendi.
 
 
Kadıköy D-100 karayolunda Cemşir Doğan (35)'in  'Zıpkın' isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı.  "Zıpkın"  motosikletin ön kısmında duruyor ve taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Zıpkın'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak.
 
SAHİBİNİN KOMUTLARINI YERİNE GETİRİYOR
 
Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Zıpkın sahibinin komutlarını yerine getiriyor. Doğan  köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, “11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan" diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren zıpkın isimli köpek, sahibi kornaya bas dediğinde havlıyor.