İstanbul'da 5 yeni metro hattının temelleri atılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde faaliyet raporu görüşmeleri sırasında konuşma yapan İBB Başkanı Kadir Topbaş, her yapılan yeni metronun dünyadaki standartların çok önünde olduğunu, en ileri teknolojilerin kullanıldığını ifade etti. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının insansız, sürücüsüz olacağını vurgulayan Topbaş, “Çok ileri bir teknoloji, dünya artık buna geçmekte. Türkiye'de de ilk defa İstanbul'da bu uygulanacak. Şu anda test sürüşleri yapılıyor. Sonuçlandığı zaman, güvenlik sınırları belirlendiği zaman devreye alıp İstanbullulara hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

“YAKINDA TEMELLERİNİ ATACAĞIZ"

5 metro hattının sözleşmelerinin imzalanmak üzere olduğunu ve yakında temellerinin atılacağını söyleyen Topbaş, “Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km'lik hat, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı metro hattı 9.7 km'lik hat, Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı 12 km'lik hat. Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen metro hattı 17.8 km'lik hat ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km'lik hat. Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 metro hattının sözleşmeleri imzalanmak üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019'un sonuna gelirken İstanbul'un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız" dedi.