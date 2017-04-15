İstanbul'da DEAŞ operasyonu;49 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği Reina saldırısının failleriyle bağlantılı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı.

TEM ekipleri son bir haftada Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik'te bulunan adreslere yaptığı baskınlarda 41'i yabancı uyrukluyla toplam 49 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 el telsizi, 6 pos cihazı, çok sayıda banka kartı, 1'i kurusıkıdan bozma toplam 3 tabanca, 1 pala, 7 bin dolar, 3 bin İsviçre kronu, 4 bin 380 lira para ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Gözaltına alınan 49 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.