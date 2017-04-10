İstanbul'da emlakçı cinayeti; evinden çıkarken öldürüldü

İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Polis şüpheli İ.B.'yi arıyor.

Olay, dün 09.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı emlak ofisine gitmek üzere evinden çıkan Ayşe Melek Öztürk, apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"KURTULMAYA ÇALIŞIYORDU"

Annesinin hastanede kendisine müdahale eden doktorlara kendisini vuranın kişinin eski sevgilisi İ.B. olduğunu aktardığını söyleyen Öznur Işık, "Annem 5 yıl önce bu kişiyle birlikte yaşamaya karar vermişti. 2 yıldır da bu adamdan uzaklaşmaya, kurtulmaya çalışıyordu. Daha önce aralarında çıkan tartışmalarda annemden özür dileyip tekrar yapmayacağını söylüyordu. 6 ay annem önce buraya taşındı. Annemin burada olduğunu öğrenmiş. Bu kişi, 2 ay önce annemin çalıştığı emlak ofisine de silahlı saldırıda bulunmuştu. Polise şikayet ettik. Ancak savcı onu serbest bıraktı" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ayşe Melek Öztürk için bugün Kavaklı Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis, cinayet şüphelisi olarak eski sevgili İ.B.'yi arıyor.