İstanbul'da feci kaza!..

KARTAL'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonunun altında kaldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün 15.00 sıralarında Kartal'da yaşandı. Hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan adamı ezdi. Kamyonun altına kalan bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bisikletli adam karşıya geçmek için hamle yapıyor. Bu sırada yolda seyir halindeki kamyon duruyor. Bisikletli kişi kamyonun önünde doğru yöneliyor. Kamyon hareket ediyor ve adamı altına alıyor. Olay sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınd