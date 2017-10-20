İstanbul'da geceyarısı ''iPhone 8'' kuyruğu

Apple'ın yeni ürünü iPhone 8 Türkiye'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye'ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı.

İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunuldu. iPhone 8'i ilk alan Asrın Köklü "Çok mutluyum aylardır bekliyordum" dedi.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ GELDİ

İlk bakışta tasarım açısından iPhone 7 modelleriyle benzer görünen iPhone 8'in detaylarında önemli yenilikler var. Uzun zamandan beri metal kasa kullanan Apple, bundan vazgeçerek iPhone 8 modelleriyle arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti.

Özellikle altın rengi modelleri tasarım açısından dikkat çekiyor. iPhone 8 modellerin diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz şarj. Bu da kullanıcıları kablolardan kurtarmak açısından önemli bir özellik. Modelin A11 Biyonik işlemcisiyle performans da arttırıldı. Ayrıca kamera performansı ve pil performansı da iPhone 8'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.