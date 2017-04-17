İstanbul'da 'Hayır' yüzde 51.35, 'Evet' yüzde 48.65

YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandumda yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.85'i ise "Evet" dedi.

YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:

Adalar: Yüzde 73.67 Hayır

Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet

Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır

Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır

Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet

Bahçelievler:Yüzde 50.33 Evet

Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır

Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet

Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet

Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır

Beykoz: Yüzde 53.08 Evet

Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır

Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet

Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır

Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır

Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet

Esenler: Yüzde 66.43 Evet

Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır

Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır

Fatih: Yüzde 51.38 Evet

Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet

Güngören: Yüzde 53.83 Evet

Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır

Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet

Kartal: Yüzde 56.55 Hayır

Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır

Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır

Pendik: Yüzde 57.19 Evet

Sancaktepe:Yüzde 51.72 Evet

Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır

Silivri: Yüzde 59.85 Hayır

Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet

Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet

Şile: Yüzde 51.42 Evet

Şişli: Yüzde 71.79 Hayır

Tuzla: Yüzde 50.66 Evet

Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet

Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır

Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet