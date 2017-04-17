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İstanbul'da 'Hayır' yüzde 51.35, 'Evet' yüzde 48.65

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine giren referandum sonuçlarına göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı. Referandumda İstanbullu seçmenin yüzde 51.35'i "Hayır", yüzde 48.65'i "Evet" oyu verdi.

İstanbulda Hayır yüzde 51.35, Evet yüzde 48.65
17 Nisan 2017 Pazartesi 11:15 tarihinde eklendi.
YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandumda yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.85'i ise "Evet" dedi.
 
YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:
 
Adalar: Yüzde 73.67 Hayır
 
Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet
 
Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır
 
Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır
 
Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet
 
Bahçelievler:Yüzde 50.33 Evet
 
Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır
 
Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet
 
Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet
 
Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır
 
Beykoz: Yüzde 53.08 Evet
 
Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır
 
Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet
 
Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır
 
Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır
 
Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet
 
Esenler: Yüzde 66.43 Evet
 
Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır 
 
Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır
 
Fatih: Yüzde 51.38 Evet
 
Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet
 
Güngören: Yüzde 53.83 Evet
 
Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır
 
Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet
 
Kartal: Yüzde 56.55 Hayır
 
Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır
 
Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır 
 
Pendik: Yüzde 57.19 Evet
 
Sancaktepe:Yüzde 51.72 Evet
 
Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır
 
Silivri: Yüzde 59.85 Hayır
 
Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet
 
Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet
 
Şile: Yüzde 51.42 Evet
 
Şişli: Yüzde 71.79 Hayır
 
Tuzla: Yüzde 50.66 Evet
 
Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet
 
Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır
 
Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet