İstanbul'da ''Hayır''cılar sokağa çıktı, yol kapattı

BEŞİKTAŞ ve Kadıköy ve Bakırköy'de toplanan yüzlerce kişi, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarına tepki göstermek için eylem yaptı.

BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, İstanbul'un bazı ilçelerinde bu akşam saatlerinde toplanan yüzlerce kişi eylemler düzenledi. Beşiktaş Kartal Meydanı'nda toplananan bir grup, sloganlar atarak Beşiktaş ara sokaklarında yürüdü. Balkonlara çıkan bazı kişiler, grubun geçişi sırasında tencere ve tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.

POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

Yürüyüşün ardından tekrar Kartal Heykeli önüne gelen grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak grubun önü Dolmabahçe Caddesi'ne girişte polis tarafından kesildi. Bunun üzerine grup, slogan atarak dağıldı.

KADIKÖY'DE EYLEMCİLER YOLU KAPATTI

Aynı saatlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde de bir grup toplandı. Opera önünde toplanan yüzlerce kişi, pankart açtı. Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Bahariye, Moda ve Rıhtım'da yürüdü. Yaklaşık 2 saat ara sokaklarda slogan atan gruba balkonlara çıkan bazı kişiler tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi.

Opera önünden başlayan yürüyüş Haydarpaşa'daki İlçe Seçim Kurulu Binası önünde son buldu. Burada çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yolu trafiğe kapatan eylemciler bir süre soğan attıktan sonra basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından polisin uyarılarısının ardından olaysız dağıldı.