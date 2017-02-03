İstanbul'da kanalizasyonda erkek cesedi

D-100 karayolu, Beylikdüzü Haramidere kavşağındaki atık su kanalında belden aşağısı çıplak, baş ve vucüt bölümünde darp izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Cesedin D-100 de seyreden bir otomobilden atılmış olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

TEMİZLİK İŞÇİSİ GÖRDÜ

20 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu anlaşılan cansız beden ve giysilerde kimlik belirlemeye yarayacak bir bulguya rastlanmadı. Olay, bir temizlik işçisinin cesedi görüp polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

DARP İZLERİ VAR

Olay yerinde yapılan incelemede 20'li yaşlarda bir erkeğe ait cansız bedenin belden aşağısının çıplak olduğu, baş ve vücut bölümünde darp izlerinin olduğu görüldü. Polisin incelemesini tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS ÖNCE KİMLİK SONRA FAİLLERİN PEŞİNDE

Gence ait ceset ve üzerindeki giysilerde kimlik belirlemeye yarayacak bir bulguya rastlamadı. Olayın bir cinayet olduğu, 20 yaşlarındaki gencin gece bir otomobilden bulunduğu yere atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Öncelikle gencin kimliğini belirlemeye çalışan polis, bu tespitin ardından faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalara hız verecek.

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)