İstanbul'da maç alarmı, yollar kapatıldı

Beşiktaş Vodafone Arena Stadında saat 19.00'da oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" ile ilgili emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00'den tedbirler sona erene kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Stat çevresinde polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda ambulansın da hazır bekletildiği görüldü.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

- Akaretler Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarından gelen trafik akımı Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecek.

- Süleyman Seba Caddesi girişi ile Bayıldım Caddesi girişi kesişimi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Akım Nişantaşı istikametine yönlendirilecek.

- Adil Baba Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesine yönlendirilecek.

- Mete Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecek.

- Divan Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Mete Caddesine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Tarlabaşı Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

- Gümüşsuyu Caddesi MKE önünden kapatılacak ve trafik akımı Toprakyol ışıklara gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Taksim istikametine yönlendirilecek.

- Fındıklı ışıklar kapatılacak ve trafik akımı Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, alternatif olarak trafik akımı Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Karaköy Meydanından Dolmabahçe istikametine kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Perşembe Pazarı ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

- Bomonti Tüneli girişi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Şişli istikametine yönlendirilecek.

- Vişne Tekke Sokağı kapatılacak ve otosel inişlere trafik akımı verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecek.

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)