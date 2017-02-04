İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Örnek Mahallesi'nde şüpheli şahılar ve araçlar üzerinde uygulama başlattığı sırada ateş açıldı, şüpheli bir kişi hafif yaralı olarak gözaltına alındı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uygulama yapan polis ekiplerine boş bir araziden ateş açıldı. Polis ekiplerinin ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışma sonrasında polis ekipleri kendilerine ateş açan A.B. isimli bir kişiyi hafif yaralı olarak yakaladı. A.B.'nin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirilirken, inceleme sonrası uyuşturucu satmaktan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli A.B. gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaptı soruşturma başlattı.

Çağatay KENARLI / İstanbul,(DHA)