İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; böylesi görülmedi

Narkotik ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında dün İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 milyon 550 bin 'ecstasy' adlı uyuşturucu hap, 56 kilo eroin, 120 kilo skunk, 5 kilo afyon sakızı, 600 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan 1'i kadın toplam 5 şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

ÜLKE GENELİNDE SON YILLARIN EN YÜKSEĞİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri yapılan operasyonda ele geçirilen 2 milyon 550 bin ecstasy hapın son yıllarda Türkiye genelinde ulaşılan en yüksek miktar olduğunu belirtti.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı durdurarak arama yapması ve araçta kolilerce ecstasy hapı bulması polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir adresteki aramaları da görüntülere yansıdı.