İstanbul'un 3 köyünde ağaç budama gerginliği

Yaşadıkları yerleri “Referanduma Evet, Orman İşletme Şefine Hayır” pankartlarıyla donatan köylüler, elektrik tellerine değen ağaçları budadıkları için kendilerine müdahale eden orman ekiplerinin ayrıca yol yapmaya gelen Belediye ekiplerine de engel olduklarını iddia ettiler.

Eyüp İlçesine bağlı Ağaçlı ve Çiftalan köyleri ile Sarıyer’e bağlı Kısırkaya köyü sakinleri arasında ağaçların budanması konusunda yaşanan gerilim mahkemeye taşındı. Orman muhafaza memurlarının, enerji nakil hatlarında tellere değen ağaç dallarını budadıkları için köylülerle yaşadığı tartışma dava konusu oldu. Mahkeme özel mülkiyet alanı içinde olan ağaç dallarının budanması konusunda Ağaçlı Köyü muhtarının haklı gördü.

Ancak Orman İşletme Şefliğinin üzerlerindeki baskısının devam ettiğini söyleyen 3 köyün sakinleri çevreyi “Referanduma Evet, Orman İşletme Şefine Hayır” pankartlarıyla donatarak bir basın açıklaması yaptı. Köylüler, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin köylerine yol onarım için gelen belediye ekiplerine de engel olduklarını iddia ettiler.