İstanbul'un ''Evet'' şampiyonu O ilçe

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği oylamasında İstanbul’da en çok ‘evet’ diyen seçmen Bağcılar ilçesinden çıktı. İlçede toplam 1252 sandıkta oy kullanılırken 270 bin 481 Bağcılarlı seçmen ‘evet’ oyu verdi.

İstanbul’un en fazla nüfusa sahip ilçelerinden birisi olan Bağcılar’da referanduma katılım oranı yüzde 88.13 oldu. Toplam 510 bin 640 seçmenin bulunduğu ilçede 450 bin 18 seçmen oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre tümü açılan sandıklarda oyların 442 bin 978’i geçerli sayıldı. Buna göre, seçmenlerin 270 bin 481’i yeni Anayasa metnine ‘evet’ derken, 172 bin 497’si ise ‘hayır’ tercihinde bulundu.

NÜFUS DÜŞERKEN OY SAYISI ARTTI

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde de İstanbul’da AK Parti’ye en çok oy Bağcılar’dan çıkmıştı. Toplam 754 bin 623 nüfusu bulunan ilçede 509 bin 576 seçmenin 264 bin 801’i AK Parti’ye oy vermişti. 16 Nisan’daki Referandumda nüfusun 751 bin 510’a düşmesine rağmen oy sayısı 5 bin 680 arttı. Yine, 2014 yılı yerel seçimlerde de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 242 bin 245 oy alarak İstanbul’da en çok oy alan belediye başkanı olmuştu.