İşte Ak Parti'ninb referandum sloganı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecine ilişkin Kurtulmuş, "Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Bu referandum sandığının ortada olması bile, Türkiye demokrasisinin gücünü gösterir. Bu süreçte kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir.Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş Ak Parti'nin referandum kampanyasında kullanacağı sloganı da ilk kez bu toplantıda açıkladı. Kurtulmuş, "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Kampanya sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.', 'Güçlü bir Türkiye için evet' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz." dedi.