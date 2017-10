İşte Deniz Baykal'ın son durumu!

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz Bey'in durumu yine ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı. Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında. Nörolojik bulguları dün ile aynı. Kötüye gidiş yok. Genel destek dışında solunum desteği ve beyin koruma yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda önemli bulgulardan bir tanesi, makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ancak yorulmaması için destek veriliyor. Şu andaki bulgular stabil beklediğimiz ani bir şey yok" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Deniz Bey'in durumu yine ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı. Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında. Nörolojik bulguları dün ile aynı. Kötüye gidiş yok. Genel destek dışında solunum desteği ve beyin koruma yoğun bir şekilde devam ediyor.

MAKİNE DESTEĞİ ÇIKARILDIĞI ZAMAN SOLUNUM FONKSİYONU MEVCUT ANCAK YORULMAMASI İÇİN DESTEK VERİLİYOR

Ekiplerimiz sürekli muayenelerini yapıyorlar. Şu anda önemli bulgulardan bir tanesi, makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ancak yorulmaması için destek veriliyor.

ÖDEM ÇÖZÜLME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bir çok spekülatif söylem ya da haber çıkmaya devam ediyor. Bunlara itibar etmeyin. Biz yine bizi takip edin diyoruz. Ödem çözülme sürecinde bunun çok kısa zamanda çözülmesini bekleyemeyiz. Günler alacaktır. Ödem çözülme süreci devam ediyor.

ÇOK CİDDİ BİR BEYİN HASARI VAR. BEYİNDE BUNA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU

Çok ciddi bir beyin hasarı var. Beyinde buna bağlı komplikasyonlar oluştu. Şu anda komplikasyonlardan kanama ortadan kalkmış durumda. Ödem çözülme sürecinde. Süreç içinde göreceğiz bunları Deniz Bey'in bünyesi bu tedavilere vereceği cevap hepsi bunları belirleyecektir. Şu anda bir zaman vermek mümkün değil. Ama kısa süreli olmayacağını bunu özellikle vurguluyorum.

ŞU ANDAKİ BULGULAR STABİL BEKLEDİĞİMİZ ANİ BİR ŞEY YOK

Şu andaki bulgular stabil. Kontrol altında söylüyorum ama herkes için her hasta için geçerli bu her an ani bir şey olabilir. Onu da kimse şu anda öngöremez. Şu anda beklediğimiz ani bir şey yok. Çok ani bir gelişme olmazsa yarın ve öbür gün açıklama yapmayacağız ama notları ileteceğiz."