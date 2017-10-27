İşte dünyanın en fazla dolar milyarderine sahip ülkeleri!

Türkiye'nin 12. sırada olduğu, en fazla dolar milyarderi olan ülkeler sıralamasında, birincilik ABD’deyken, Çin ve Hindistan’daki milyarder sayısının dört yılda ABD’yi yakalaması bekleniyor.

İsviçre merkezli banka UBS’in milyarder raporuna göre dünyadaki milyarderlerin toplam serveti 2016 yılında yüzde 17 artarak 5.1 trilyon dolardan 6 trilyon dolara yükseldi.

Bu yükselişin sağlandığı başlıca dört sektörün malzeme, teknoloji, finansal hizmetler ve sanayi olduğu belirtiliyor. Raporu göre, milyarderler dünya genelinde toplam 2.8 milyon kişiyi istihdam ediyor.

ABD’de milyarderlerin toplam serveti 2.4 trilyon dolarken 2016’da 25 yeni eklenen milyarderle birlikte toplam 563 milyarder toplam 2.8 trilyon dolar servetin sahibi.

Dünyadaki toplam milyarder sayısının dörtte üçü ise Çin ve Hindistan’dan. İki ülke milyarderlerine sırasıyla 67 ve 16 yeni milyarder ekledi.

Raporda dikkat çeken başka bir istatistik ise dünyanın en zenginlerinin üçte birinden fazlası (yüzde 39’u) 70 yaşının üzerinde. Asyalı milyarderler nispeten daha gençken, bölgedeki milyarderlerin yüzde 80’inin 70 yaşının altında olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en fazla dolar milyarderine sahip ülkeleri sırasıyla şöyle:

1. ABD - 563

2. Çin - 318

3. Almanya - 117

4. Hindistan - 100

5. Rusya - 96

6. Hong Kong - 69

7. İngiltere - 55

8. İtalya - 42

9. Fransa - 39

10. İsviçre - 35

11. Japonya - 33

12. Türkiye - 29

13. İspanya - 25

14. Singapur - 21