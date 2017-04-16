İşte en çok 'evet' ve 'hayır' diyen iller

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halk oylamasında açılan sandık oranı yüzde 98,64'e ulaştı. Evet oyları yüzde 51,46, hayır oyları ise yüzde 48,54 oy oranında. Oran olarak en çok evet oyu Bayburt'tan, en fazla hayır oyu ise Tunceli'den çıktı

16 Nisan 2017 Pazar 21:40 tarihinde eklendi.