İşte en çok 'evet' ve 'hayır' diyen iller

Oy dağılımına göre, evet oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu.
Evet oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:
1- Bayburt (81,79)
2- Rize (75,58)
3- Gümüşhane (75,16)
4- Erzurum (74,52)
5- Kahramanmaraş (73,97)
6- Çankırı (73,53)
7- Bingöl (73,16)
8- Konya (73,03)
9- Elazığ (71,83)
10- Sivas (71,62)
Hayır oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:
1- Tunceli (80,08)
2- Kırklareli (71,32)
3- Şırnak (70,74)
4- Edirne (70,40)
5- Muğla (69,06)
5- Hakkari (69,06)
7- İzmir (68,25)
8- Diyarbakır (67,49)
9- Iğdır (65,10)
10- Batman (63,33)