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İşte en çok 'evet' ve 'hayır' diyen iller

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halk oylamasında açılan sandık oranı yüzde 98,64'e ulaştı. Evet oyları yüzde 51,46, hayır oyları ise yüzde 48,54 oy oranında. Oran olarak en çok evet oyu Bayburt'tan, en fazla hayır oyu ise Tunceli'den çıktı

İşte en çok evet ve hayır diyen iller
16 Nisan 2017 Pazar 21:40 tarihinde eklendi.
Oy dağılımına göre, evet oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu. 
 
Evet oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle: 
 
1- Bayburt (81,79) 
2- Rize (75,58) 
3- Gümüşhane (75,16) 
4- Erzurum (74,52) 
5- Kahramanmaraş (73,97) 
6- Çankırı (73,53) 
7- Bingöl (73,16) 
8- Konya (73,03) 
9- Elazığ (71,83) 
10- Sivas (71,62) 
 
Hayır oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle: 
 
1- Tunceli (80,08) 
2- Kırklareli (71,32) 
3- Şırnak (70,74) 
4- Edirne (70,40) 
5- Muğla (69,06) 
5- Hakkari (69,06) 
7- İzmir (68,25) 
8- Diyarbakır (67,49) 
9- Iğdır (65,10) 
10- Batman (63,33) 