İşte, futbolda 2017'nin en iyileri

2017 yılının en iyi isimlerinin seçildiği organizasyonda, en iyi erkek - kadın futbolcu, en iyi erkek - kadın teknik direktör, en iyi kaleci, en iyi 11 oyuncu, en güzel gol, fair-play, ve en iyi taraftar gibi bir çok ödül yer aldı.

Ödüller ve sahipleri şu şekilde:

En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo

En iyi kadın futbolcu: Lieke Martens

En iyi erkek teknik direktör: Zinedine Zidane

En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman

En iyi kaleci: Gianluigi Buffon

En güzel gol (Puskas Ödülü): Olivier Giroud (Crystal Palace - Arsenal / 1 Ocak 2017)

En iyi taraftar: Celtic

Fair-Play ödülü: Francis Kone

En iyi 11: Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo