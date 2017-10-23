Spor Haberleri İşte, futbolda 2017'nin en iyileri

İşte, futbolda 2017'nin en iyileri

FIFA tarafından her yıl düzenlenen 'FIFA Futbol Ödülleri', 2017 yılındaki sahiplerini buldu.

İşte, futbolda 2017nin en iyileri
23 Ekim 2017 Pazartesi 23:46 tarihinde eklendi.
 
 
2017 yılının en iyi isimlerinin seçildiği organizasyonda, en iyi erkek - kadın futbolcu, en iyi erkek - kadın teknik direktör, en iyi kaleci, en iyi 11 oyuncu, en güzel gol, fair-play, ve en iyi taraftar gibi bir çok ödül yer aldı.
 
Ödüller ve sahipleri şu şekilde:
 
En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo
 
En iyi kadın futbolcu: Lieke Martens
 
En iyi erkek teknik direktör: Zinedine Zidane
 
En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman
 
En iyi kaleci: Gianluigi Buffon
 
En güzel gol (Puskas Ödülü): Olivier Giroud (Crystal Palace - Arsenal / 1 Ocak 2017)
 
En iyi taraftar: Celtic
 
Fair-Play ödülü: Francis Kone
 
En iyi 11: Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo