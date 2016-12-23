İşte haftanın hakemleri

SPOR Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Aralık Cumartesi:

16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim) (Hüseyin Göçek)

19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena) (Serkan Çınar)

25 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi) (Cüneyt Çakır)

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (Halil Umut Meler)

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs) (Ümit Öztürk)

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) (Fırat Aydınus)

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena) (Halisk Özkahya)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) (Mete Kalkavan)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) (Ali Palabıyık)