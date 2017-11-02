Spor Haberleri İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alaçak hakemler belli oldu.

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler
02 Kasım 2017 Perşembe 14:09 tarihinde eklendi.
 
 
YARIN:
 
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Serkan Çınar)
 
4 KASIM CUMARTESİ:
 
14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Suat Arslanboğa)
 
14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Özgür Yankaya)
 
16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Arda Kardeşler)
 
19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
 
5 KASIM PAZAR:
 
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Ali Palabıyık)
 
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
 
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)
 
19.30 Göztepe-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)