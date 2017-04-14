İşte haklarında istenen cezalar

'FETÖ'nün darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması' kapsamında aralarında yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, gazeteci Nazlı Ilıcak ile kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski müdürü Ekrem Dumanlı'nın da olduğu 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı dahil 16 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin için "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ayrıca ceza isterken, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

6'SI TUTUKLU 10 FİRARİ TOPLAM 17 İSİM VAR

15 Temmuz darbe girişimi öncesi verdikleri mesajlarda darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımında bulundukları iddiasıyla tutuklanan yazar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1' i serbest bırakılan, 10'u da firari olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

247 SAYFALIK İDDİANAME

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Hükümet suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davacı olarak yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından, "FETÖ'nün medyadaki unsurlarının darbe girişimindeki rolü" başlığı altında hazırlanan iddianame 247 sayfadan oluşuyor.

ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK'IN FETÖ ADINA SUÇ İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede yazar Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak'ın darbe girişimini öncesinden bildikleri ve darbe girişimine zemin hazırlayan söylem ve propagandalarda bulundukları iddia edildi. Bu üç isim hakkında, darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Altan kardeşler ile Ilıcak'ın söz konusu suçu FETÖ terör örgütü adına işledikleri belirtilerek "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ayrıca 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DUMANLI, USLU VE OPÇİN İÇİN FETÖ YÖNETİCİLİĞİ İDDİASI...

Firari şüpheliler kapatılan Zaman Gazetesinin eski genel müdürü Ekrem Dumanlı, eski Taraf yazarı Emre Uslu, yazar Tuncay Opçin hakında da "Darbeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da ayrıca 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, firari şüpheli Emre Uslu hakkında ayrıca, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

DİĞER ŞÜPHELİLERE DE ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI

Kapatılan Samanyolu Televizyonu'nun Washington temsilcisi firari şüpheli Şemseddin Efe, kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari şüpheli Bülent Keneş, Profesör Osman Özsoy, kapatılan Zaman gazetesinin İsrail muhabiri firari şüpheli Abdulkerim Balcı, gazetesinin genel yayın yönetmen yardımcısı firari şüpheli Mehmet Kamış ile gazetesinin yöneticilerinden Faruk Kardıç, gazetenin görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olan Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesinin marka müdürü Yakup Şimşek ve gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak hakkında da "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bu şüpheliler için ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kapatılan Zaman Gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe çağrışımında bulunduğu belirtilen rekalm filmini çektiği tespit edilen ajansın sahibi şüpheli Tibet Murat Sanlıman hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞSAVCI ONAYLADI, MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 15 gün içinde kabul etmesi durumunda şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

'FETÖ'nün darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması' kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelilerin darbe girişimini önceden bildikleri iddia edildi. İddianamede, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın bir gün önce katıldıkları TV programında, Ekrem Dumanlı'nın Zaman Gazetesi'nin reklam filmiyle 9 ay 10 gün önce, Tuncay Opçin'in Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini 2 gün önce attığı tweetle bildiği belirtildi.

"ALTAN KARDEŞLERLE ILICAK DARBEYİ BİLİYORDU..."

İddianamede Ahmet Altan'ın darbe girişiminden bir gün önce, Can Erzincan TV'de Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın sunduğu programa katıldığı ve burada yapılan konuşmalarda şüphelilerin bir gün sonra gerçekleşecek darbe girişimini bildikleri iddia edildi. İddianamede bu konuya ilişkin şu tespite yer verildi; "Programın uzunca bir bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri hakkında tehdit ve hakaretvari söylemlerde bulunularak, yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka aykırı olduğu, suç işledikleri, askeri darbeye zemin hazırladıkları, ülkemizde gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise, Sayın Cumhurbaşkanın günümüzde aynı kararları vererek o yolları açtığı, kısa bir süre içerisinde ülke yönetiminden gideceği ve yargılanacaklarının defalarca dile getirildiği, bu söylemler kapsamında darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri, darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bunu bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek biçimde beyan etmelerinin mümkün olamayacağı, amaçlarının gerçekleşecek darbe girişimini meşrulaştırmak olduğu..."

"AHMET ALTAN BARANSU'YU AKLAMAYA ÇALIŞTI"

İddianamede Ahmet Altan'ın aynı programda "Balyoz" davasında öne sürülen darbe belgelerinin gerçek olduğu yönünde söylemlerde bulunduğu, kumpası aklamaya çalıştığı , kendisinin de sanığı olduğu kovuşturma kapsamında tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden gazeteci Mehmet Baransu'nun suça konu eylemlerini görmezden gelerek gazetecilik faaliyetinden tutuklanmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

ALTAN KARDEŞLER İLE ILICAK'IN ALAADDİN KAYA BAĞLANTISI...

İddianamede FETÖ'nün eski üst düzey yönetecilerinden Nurettin Veren'in verdiği ifadesinde FETÖ'nün medya yapılanmasının en güçlü adamının Alaeddin Kaya olduğu, Kaya'nın örgütteki görevinin terör örgütü lideri Gülen ile gazeteciler arasındaki ilişkiyi sağlamak olduğu vurgulandı. Veren'in bu kapsamda, Alaeddin Kaya'nın; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile sık olarak görüştüğünü bildiğini söylediği belirtildi. Yine Söğüt ismi verilen bir gizli tanığın anlatımlarına göre, Alaeddin Kaya'nın Ahmet Altan, Mehmet Baransu ve Başar Aslan ile Taraf gazetesi binasında iki hafta da bir görüştüğü, bu görüşmelerden bir iki gün sonra da Ak Partiyi hedef alan haberler çıktığını söylediği aktarıldı. Yine gizli tanığın aktarımına göre, "2012 yılı Mart ayında Ahmet Altan'ın Alaeddin Kaya ile yaşadığı bir diyaloğu köşe yazısı haline getirdiğini, burada Alaeddin Kaya'ın kendisine Fetullah Gülen'in 'Ergenekon dan tutuklanan birisi için üzüldüğünü ama müdahale etmediğini' söylediğini, bu yazıya Alaeddin Kaya'nın sinirlenerek Ahmet Altan'ı aradığını ve ona bağırdığını, yazıyı değiştirmesini istediğini, bunun üzerine Ahmet Altan'ın ertesi gün cemaati kastederek özür dilediğini ve 'Sırat köprüsünde sizi sırtımda taşırım' şeklindeki yazıyı Taraf gazetesinde yazdığını belirttiği ifade edildi.

"FETÖ'NÜN BASIN YAYIN ÜZERİNDEN ALGI YÖNETİMİ YAPAN İMAMI, EKREM DUMANLI..."

İddianamede eski Zaman Gazatesi genel müdürü Ekrem Dumanlı'nın, FETÖ'nün yazılı basın yayını üzerinde algı yönetimini yapan, örgüt ideolojisinin kitlelere aşılanmasını ve topluma gerçeklerin çarpıtılıp aktarılmasını sağlayan imamı olduğu iddia edildi.

15 TEMMUZ'DAN 9 AY 10 GÜN ÖNCE BİR BEBEK GÖRÜNTÜSÜYLE DARBE MESAJI VERİLDİ

İddianamde Dumanlı'nın Zaman gazetesinin başında olduğu 10 Ekim 2015 tarihinde şüpheliler Faruk Kardıç, Ali Çolak, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış ve Yakup Şimşek'in tarafından hazırlanan ve yayınlanan bir reklam filminin 15 Temmuz'a ilişkin darbe mesajı taşıdığı belirtildi. Reklam filmi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki sürenin 9 ay 10 gün olduğu dikkat çekilerek, reklam filminde yer alan bebek görüntüsü ile bu mesajın verildiği belirtildi. Darbe girişiminin başarılı olması halinde sokağa çıkma yasağının getirilmesi sonucu ülke genelinde oluşacak görüntünün reklam filminde kullanılan insansız sokaklar ve terk edilmiş yerleşim görüntüleri ile benzerlik göstermesi, savaş ve tehdit durumunda uyarı amaçlı çalınan siren seslerinin kullanılması, ayrıca gazetenin logosu ekrana gelirken duyulan top sesinin de tesadüf olmadığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ ABDULKERİM BALCI: HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN TEK YAPMASI GEREKEN ASKERLE PAZARLIK...

İddianamede şüpheli Abdulkerim Balcı'nın 15 Temmuz günü darbe girişiminin gerçekleştiği sırada katıldığı TV programında "Askerin yönetimi ele geçirdiği, Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin büyük ihtimalle yakalandıkları veya ölmüş olabileceklerini, bu durumda Hükümet yetkililerinin tek yapması gerekenin askerle pazarlık yapması olduğu" sözlerini sarf ederek, terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine halkın destek vermesini sağlamaya çalıştığı, bu yönde aktif olarak çaba sarf ettiği belirtildi.

"PROFESÖR OLACAĞIMA ALBAY OLSAYMIŞIM"

İddianamede şüpheli Osman Özsoy'un şüpheli Şemsettin Efe'nin sunduğu TV programına katılarak, bir gün sonra gerçekleştirilecek darbe girişimine yönelik örgüt üyelerine; "Türkiye'ye bir şey olmaz. Ben profesör olacağıma keşke bir Albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu.." şeklinde konuşarak örgüt üyelerine açık bir şekilde mesaj verdiği, darbe girişimine ilişkin toplumda haklılık algısı oluşturma çalıştıkları belirtildi.

"TUNCAY OPÇİN, CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST OLACAĞINI 2 GÜN ÖNCE YAZDI..."

İddianamede şüpheli Tuncay Opçin'in darbe girişiminden 2 gün önce twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhubaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte rehin alınması eylemini önceden bildiği belirtildi. Opçin'in söz konusu tweetinde "Yatakta basıp şafakta alacaklar" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "İki gün sonra darbe girişimi faaliyeti kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde ailesiyle birlikte bulunduğu sırada rehin alınmaya çalışılması eylem planını önceden bilerek ve eylemi kastederek tehdit ettiği, bu şekilde darbe girişimini önceden bildiği" ifade edildi.