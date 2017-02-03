İşte kulüplerimizin UEFA geliri

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplamda 150 milyon avro dağıttını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki 28 Türk kulübü, EURO 2016 eleme ve finallerinden toplam 6 milyon 781 bin avro gelir elde etti.

Fenerbahçe, bir milyon 516 bin avroyla UEFA'nın EURO 2016 için dağıttığı para ödülünden en fazla pay alan takım oldu. Beşiktaş, bir milyon 243 bin avroyla ikinci, Galatasaray ise bir milyon 13 bin avroyla kendine üçüncü sırada yer buldu.

Turnuva ve ulusal takımlara sağlanan katkıdan dolayı yapılan ödemenin 100 milyon avroluk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edildiği, 50 milyon avroluk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırıldığı ifade edildi.