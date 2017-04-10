İşte O gece Atatürk Havalimanında Kılıçdaroğlu

Kamera görüntülerine göre, “Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım” diyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi İstanbul’a indikten sonra, birkaç metredeki tanklar ayrılana kadar VIP’te bekliyor

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntülerine SABAH ulaştı. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaptığı görüntülerle ortaya çıktı.

12 DAKİKA VIP'TE BEKLEDİ

23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor. Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

23.30: Havalimanından ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre otel arayışında bulunduktan sonra Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçiyor ve sabaha kadar da orada kalıyor.

BAŞKANIN EVİNE GİTTİ

Görüntülere göre daha önce "Darbe olursa tankın önüne ilk ben dikilirim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, nizamiyede bulunduğunu haber aldığı tankların karşısına geçmekten kaçınıyor. Daha önce 15 Temmuz'da yaşadıklarına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu uçaktan indiği anda darbeyi haber aldığını, arkadaşının havalimanından ayrılmasının uygun olmayacağını söylediğini belirtmişti.