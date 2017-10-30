İstifası istenen belediye başkanı saat verdi, 17.00'de !

30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 17:00'de basın toplantısı düzenleyeceğini Twitter'dan duyurdu. Uğur, "30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim." açıklamasında bulundu.
Edip Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alıyordu.
5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti'de daha önce istifaları istenenİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.
Foto GaleriTüm Galeriler