Güncel Haberleri İstifası istenen belediye başkanı saat verdi, 17.00'de !

İstifası istenen belediye başkanı saat verdi, 17.00'de !

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 17:00'de basın toplantısı düzenleyeceğini Twitter'dan duyurdu. Uğur, "30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim." açıklamasında bulundu.

İstifası istenen belediye başkanı saat verdi, 17.00de !
30 Ekim 2017 Pazartesi 14:39 tarihinde eklendi.

Edip Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alıyordu.

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenenİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı. 

 

Ahmet Edip Uğur  @AhmetEdip_Ugur

30 Ekim 2017 (bugün) saat 17:00’da Avlu Balıkesir’deki Kongre Merkezi'nde Basın Toplantısı düzenleyeceğim.

12:54 - 30 Eki 2017