İstiklal'de 'Hayır' konvoyu

Engelliler, Tünel’de saat 14.00’de tekerlekli sandalyeleriyle konvoy oluşturdu.Beraberindekilerle birlikte Galatasaray’a kadar taşıdıkları ‘Hayır’ yazılı dövizlerle geldi. Slogan atmayan topluluğa çevredekiler alkışlarla destek oldu.

Engelli Hakları Savunucuları Platformu adına Galatasaray’ da basın açıklaması okuyan Mahmut Kement; “Bu anayasa değişiklik teklifi, ülkemizin hiçbir gerçek sorununu çözemeyeceği gibi, tam aksine yeni sorunların doğmasına, mevcut sorunların derinleşmesine, ayrışmalara neden olacaktır. 2013 yılında getirilen gelir kriteri ile haklarımız sınırlanmış, onbinlerce yurttaşımızın engelli maaşı kesilmiştir. Engelli maaşı alabilen çok az sayıda insan kalmıştır. Sosyal destekler sembolik nitelikte yapılmaktadır. Geleceğimiz hakkında her zaman söz ve karar sahibi olabilmek için, güçler ayrılığına dayalı, yöneticilerden her aşamada hesap sorulabildiği bir ülkeyi beraber kurmak için, engelli yurttaşlarımızı ve tüm halkımızı ‘hayır’ oyu kullanmaya davet ediyoruz” denildi.